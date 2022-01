Ulysse Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta Opéra de Limoges, 23 mars 2022, Limoges.

Ulysse Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta

Opéra de Limoges, le mercredi 23 mars à 20:00

40 ans après sa première représentation, le chorégraphe proposera une recréation d’_Ulysse_ avec l’énergie de dix danseurs d’aujourd’hui, au plus près de l’esprit de la version originelle. La pièce est d’une redoutable précision d‘écriture, utilisant les principes de la danse répétitive. Le chorégraphe a tiré le meilleur parti de la scénographie tout de blanc et de l’architecture très rigoureuse des lignes de construction. La danse de micro-gestes comme à peine osés, les portés, la multiplication des actions, désamorcent ce que la forme aurait pu avoir de froid. D’autant qu’une foule d’événements curieux (comme la présence d’une dinde vivante sur scène) apportait une singulière distance pour tout esprit de sérieux. C’est une pièce d’ironie, désinvolte et, pour toujours, adolescente. Philippe Verrièle, 28 mai 2020. Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta / Assistante à la chorégraphie : Mathilde Altaraz / Dramaturgie : Claude-Henri Buffard / Reconstruction et transmission : Mathilde Altaraz et Thierry Verger / Musique originale : Henry Torgue et Serge Houppin / Lumières et scénographie : Manuel Bernard / Costumes : Chiraz Sedouga / Avec : Axelle André, Naïs Arlaud, Alice Botelho, Ibrahim Guetissi, Fuxi Li, Bernardita Moya Alcalde, Clara Protar, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger [**Billetterie en ligne**](https://indiv.themisweb.fr/0678/fChoixSeance.aspx?idstructure=0678&EventId=115&request=QcE+w0WHSuBBKaPE/qx0NptZZw3YUVuH7JlzauHOeGGjpXqPYug76exaWDy9eoa1&yymm=20220323) **Durée : 1h10** **Tarif C : 10€ / 20€ / 25€** **Tout Public** En partenariat avec l’Opéra de Limoges Production : Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta Coproduction : Le Volcan – Scène nationale Le Havre, Théâtre-Sénart, Scène nationale. Avec le soutien de : la MC2 / Grenoble, Théâtre de l’Arsenal de Val-de-Reuil – scène conventionnée d’intérêt national » art et création pour la danse « . Remerciements : Yvesmarie Despails et à l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences / Atelier Arts Sciences. [https://www.youtube.com/watch?v=iIi5KOgdSsw&t=1s](https://www.youtube.com/watch?v=iIi5KOgdSsw&t=1s)

Ulysse, héros grec cher à Jean-Claude Gallotta, a donné son titre à l’une des pièces emblématiques du chorégraphe et plus largement de la danse contemporaine française.

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès, 87000 Limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T21:10:00