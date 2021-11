Toulouse Espace Bonnefoy Haute-Garonne, Toulouse Ulysse et Pénélope, récit d’un retour impossible Espace Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Ulysse et Pénélope, récit d’un retour impossible Espace Bonnefoy, 7 janvier 2022, Toulouse. Ulysse et Pénélope, récit d’un retour impossible

Espace Bonnefoy, le vendredi 7 janvier 2022 à 18:00

Théâtre ——- **Cie Voraces** **Sortie de résidence** En attendant _Médée M Jason_, à découvrir en mars au théâtre Sorano, la compagnie Voraces propose une lecture-concert, premier opus des _Transes Mythologiques_. Les mythes portent notre histoire et chacun de nous y trouvera une résonance à sa vie. La mémoire est créatrice, elle forge une position, une posture au monde, un choix… ou juste un rêve. **Adaptation, mise en scène** Céline Cohen & Régis Goudot **Avec** Céline Cohen, Régis Goudot, Louise Guillame-Bert, Mathieu Hornain, Wilfried Tisseyre, Yohann VillepastourCréation musique et son : Wilfried Tisseyre et Mathieu Hornain **Décor** Gilles Montaudié **Administration** Malika Louadoudi **Graphisme** Brice Devos **Production** Compagnie Voraces **Coproduction** Théâtre Sorano, Le Parvis scène nationale Tarbes-Pyrénées, Espace culturel Anglars-Juillac communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble **Accueil en résidence** : Théâtre Sorano, Le Parvis scène nationale Tarbes-Pyrénées, Théâtre du Pont Neuf, Centre culturel Théâtre des Mazades, Centre culturel Bonnefoy, espace culturel Anglars-Juillac. **Avec le soutien de** la DRAC Occitanie – Région Occitanie – Conseil départemental de la Haute-Garonne – Ville de Toulouse Création mars 2022 – Théâtre Sorano Toulouse

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-07T18:00:00 2022-01-07T19:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Bonnefoy Adresse 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Espace Bonnefoy Toulouse