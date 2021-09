Toulouse L'Autre Rive Haute-Garonne, Toulouse Ulysse et Pénélope à l’Autre Rive L’Autre Rive Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La compagnie toulousaine Les Voraces viendra à la librairie présenter une Lecture-concert adaptée du roman de Violaine Bérot, “Pas moins que lui”, et en présence de l’auteure, le vendredi 24 septembre à 19h ! Cette représentation se fera dans le cadre d’une exploration théâtrale autour de la mythologie qui aboutira en mars 2022 à une création au Sorano sur le couple de Médée et Jason. Pour en savoir plus sur la compagnie Les Voraces… _C’est l’histoire d’Ulysse._ _Vous la connaissez déjà, bien sûr, ou du moins vous le pensez._ _Parce que d’Ulysse, finalement, on ne connaît que l’histoire qu’il a racontée._ _Mais Pénélope, elle, qu’a t-elle à en dire ?_ Pas mal de choses, à en lire le texte de Violaine Bérot, « Pas moins que lui »… À l’affiche : la comédienne Céline Cohen et le compositeur Mathieu Hornain, pour une immersion musicale et inédite… * pas de réservation nécessaire mais nous devrons demander les pass sanitaires, merci

pas de réservation nécessaire mais pass sanitaire demandé

Lecture-concert adaptée du roman de Violaine Bérot, Pas moins que lui L’Autre Rive 24 avenue Etienne Billières – 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T19:00:00 2021-09-24T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu L'Autre Rive Adresse 24 avenue Etienne Billières - 31300 Toulouse Ville Toulouse lieuville L'Autre Rive Toulouse