Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. Jusqu'à 13 ans. gratuit

Sur le thème de la Traversée, partons à la découverte de musiques et d'histoires passionnantes, d'instruments baroques et du monde : jouons, créons, improvisons ! L'école de musique Tjad Cie propose un parcours de découverte d'instruments du monde, d'instruments baroques, des jeux de théâtre et d'improvisation musicale pour les 7 – 13 ans, ainsi que des concerts ouverts à tous, les 28 octobre, 2 , 3 et 4 novembre 2023. Programme : Samedi 28 octobre : répétition-concert publique de 14h30 à 17h, ouvert à tous Répétition-Concert publique d'Ulisse, d'André Bon, pour 9 musiciens. Jeudi 2 novembre : atelier de 14h30 à 16h30, suivi d'un mini concert à 16h30 ouvert à tous À la découverte des dieux de l'Olympe, nous créerons notre propre voyage de Théâtre Musical. À l'issue de l'atelier, venez assister à un mini concert : Théorbe ! Vendredi 3 novembre : atelier de 14h30 à 16h30, suivi d'un mini concert à 16h30 ouvert à tous Un voyage dans le temps : de la musique contemporaine à la musique d'Ulysse de Monteverdi. À l'issue de l'atelier, venez assister à un mini concert : Clavecin et instrument surprise. Samedi 4 novembre : atelier de 14h30 à 16h30, suivi d'un mini spectacle musical des participants au Parcours à 16h30 Atelier : Créons notre spectacle et partageons notre voyage avec le public ! Spectacle musical des travaux en cours des participants au Parcours, qui se clôturera par un petit goûter participatif ouvert à tous. ***************** Ouvert à tous : débutants et confirmés. Pour profiter pleinement d'une aventure créative il est fortement recommandé de participer au parcours entier. L'école de musique Tjad Cie : tout style et musique ancienne, créée en 2000 et principalement implantée dans le 18e arrondissement de Paris, agréée jeunesse éducation populaire et soutenue par la Ville de Paris, la Mairie du 18e et la Direction départementale de la cohésion sociale. L'improvisation occupe une place clé dans le développement créatif des élèves. Par ailleurs, l'originalité de la pédagogie proposée réside dans une approche pluridisciplinaire (musique, chant, théâtre musical, conte…). L'Ecole a également pour spécificité d'initier ses élèves à la pratique de la musique ancienne. Direction Artistique et Pédagogique : Marie Wiart. Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris Contact : +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr

