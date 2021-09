Montreuil Librairie Storybulle Montreuil, Seine-Saint-Denis Ulysse et Gaspard Gry dédicacent “Un Monde en Pièces” Librairie Storybulle Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Ulysse et Gaspard Gry dédicacent "Un Monde en Pièces"

Librairie Storybulle, le vendredi 8 octobre à 16:00

Enfin, la sortie du tome 3 d’un Monde en pièce, magnifique polar politique et allégorique où les décors et les personnages sont campés par un plateau et des pièces d’échec. Vous leur aviez réservé le plus bel accueil, Ulysse et Gaspard Gry sont donc de retour pour vous présenter ce nouveau tome. Réservez vite votre créneau au 09 66 85 69 15 : 16h/17H, 17h/18h, 18h/19h Formidable polar sur fond de jeu d’échec Librairie Storybulle 21 rue de l’Eglise 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T16:00:00 2021-10-08T19:00:00

