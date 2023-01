Ulysse Castagne en concert Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône Ulysse Castagne se dit Rythmo Poète, il a prit la route en octobre avec sa guitare et ses mots qu’il glisse dans les oreilles voyageuses. L’âme heureuse ses chansons se tissent entre le conte et la poésie qu’il imprègne de sa voix à la texture généreuse. Une guitare, une voix et un cœur ouvert, voilà les fils de cet univers du « Petit Homme » (nom de l’album en devenir).

Concert poétique, guitare-voix

