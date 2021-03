Paris Collège des Bernardins Paris ULYSSE À TRAVERS LES ARTS Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

Collège des Bernardins, le samedi 10 avril à 15:00

Partagez en famille un atelier en compagnie des artistes de l’Antiquité, de Monteverdi, Gustave Moreau, Füssli, Georges Brassens et bien d’autres ! Qui était donc ce héros de la guerre de Troie, célèbre pour son Odyssée riche en aventures ? Une épopée légendaire, un héros valeureux, des rencontres mythiques : tous les ingrédients sont réunis pour passionner les enfants. De son Iliade à son Odyssée, le héros d’Homère est un incontournable de la mythologie grecque ! Après avoir écouté les aventures d’Ulysse, contées à l’aide de nombreux extraits de textes classiques, les enfants sont invités à découvrir plusieurs œuvres d’art qui s’en sont inspirées : peinture, sculpture, ballet, opéra, musique, cinéma… Tous les arts sont conviés ! Une véritable initiation à l’histoire de l’art et l’occasion idéale d’exprimer ses émotions face à ce mythe et aux œuvres ! Les ateliers qui ne pourront être assurées au Collège des Bernardins pour des raisons sanitaires le seront en visioconférence sur Zoom. Un lien de connexion pour rejoindre l’atelier virtuel sera envoyé par courriel à chaque participant le jour de l’atelier. Les ateliers Art et Culture, qu’est-ce que c’est ? Avec érudition et humour, Joséphine Barbereau, conteuse et fondatrice des ateliers Little io, invite à découvrir les œuvres inspirées des grands héros mythologiques, littéraires, religieux ou historiques. Elle présente leur histoire illustrée par des extraits musicaux et des projections d’œuvres picturales, à travers un atelier ponctué de quizz, de jeux et de ritournelles. L’histoire de l’art devient un jeu d’enfant ! Un livret-jeu, contenant l’histoire racontée, les œuvres d’art étudiées et de nombreux jeux et devinettes est offert à chaque participant à l’issu de l’atelier ! Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/ulysse-travers-les-arts-2021 Le Jeune public au Collège des Bernardins. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

2021-04-10T15:00:00 2021-04-10T16:30:00

