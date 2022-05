Ultraviolets – Ateliers Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Valenciennes Catégories d’évènement: Nord

Au musée, il est une lumière qui n’existe que la nuit : les ultraviolets. Des ateliers vous montreront … plus que ce que vous voyez ! – Fabrique ta lampe torche – La boîte à lumière – Jeux d’ombres… A cette occasion, le Musée des Beaux-Arts rouvre exceptionnellement ses espaces fermés pour rénovation.

Le soir du 14 mai 2022, de 18h30 à 22h, le Musée rouvre exceptionnellement ses portes pour vous présenter… ULTRAVIOLETS. Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Boulevard Watteau, 59300 Valenciennes Valenciennes Nord

