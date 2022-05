Ultramoule Le Hasard Ludique, 3 juin 2022, Paris.

Le vendredi 03 juin 2022

de 20h00 à 23h30

. payant Prévente : 10€ (+ frais de loc) Sur place : 13€

Ultramoule est un projet militant et déjanté, à l’énergie punk et aux sonorités hip-hop, saupoudré d’humour et de piquant, comme une pizza à l’ananas.

Composé de Konda au violoncelle électrique, Ariette au violon électrique et Butch au MC et boîte à rythme, le projet déconstruit les codes que les trois militantes féministes ont pu assimiler dans leurs parcours respectifs, tels que la place des personnes sexisées dans le milieu de la musique actuelle, l’expression musicale et corporelle, la création de morceaux et de textes. Depuis 2018 Ultramoule enchaîne les dates, avec notamment des premières parties d’Alkapote et des Svinkels.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)



Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-05-06/ultramoule https://www.facebook.com/events/448593483698551 https://www.facebook.com/events/448593483698551 https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-05-06/ultramoule

ultramoule