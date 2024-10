ULTRADUPLO DE DANNAN Nantes, vendredi 29 novembre 2024.

Début : 2024-11-29T19:00:00 – 2024-11-29T20:30:00

Les Duplo, c’est solide et Ultra facile à faire :

Enfermez 5 mecs dans un studio de répét.

Donnez-leur des pelles, des seaux et du gravier.

Arrosez de bières… Une pincée de décontraction et de second degré, et vous obtenez un défouloir sonore efficace teinté de punk, de hard-rock et de métal !

DE DANNAN 2 rue Kervégan, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Rock punk

