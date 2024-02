Ultrabaie Saint-Valery-sur-Somme, samedi 6 juillet 2024.

Ultrabaie Saint-Valery-sur-Somme Somme

Le trail entre Baie de Somme et falaises.

Une épreuve de running .

3 parcours solo 19, 34 et 70km

1 course relais de 70 km

Nouveau rendez-vous sportif made in Saint-Valery, l’Ultrabaie se

veut aussi festif et convivial ! Que vous soyez inscrits à l’une des 4 courses, accompagnants ou spectateurs, profitez des animations mises en place tout au

long du weekend et des concerts :

> le samedi à 16h Till Dawn reprises pop rock

> le samedi à 18h Etienne DJay deep, house

> le dimanche à 15h La Bande à Gaston reprises de Nino Ferrer version funky

> le dimanche à 17h Sweet Roads reprises blues rock .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-07

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France contact@ultrabaie.com

L’événement Ultrabaie Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2024-02-22 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME