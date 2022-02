Ultra Vomit + Not scientist Le Molotov, 11 mai 2022, Marseille.

Le Molotov, le mercredi 11 mai à 20:00

Ultra Vomit est un groupe de heavy metal parodique formé en 2000, initialement aux influences grindcore, originaire de Nantes. Leurs morceaux contiennent généralement des paroles humoristiques avec un côté volontairement débile, influencées par le monde des dessins animés, de la publicité et de la culture populaire en général. Une partie de leur répertoire est constituée de reprises du Top 50. Après de nombreuses démos, le groupe fait paraître un premier album de démos, Kebabized at Birth, écoulés à 500 exemplaires. Il fait ensuite paraître son premier album, M. Patate, en avril 2004, premier à être sous le label Obliteration Records et dépassant le millier d’exemplaires vendus. Il est présenté en édition limitée dans un sac de grand-mère en compagnie d’un t-shirt et d’une brosse à dent. Les albums d’Ultra Vomit sont édités par le label Sacral Productions jusqu’à ce que celui-ci cesse ses activités. En 2008, le groupe fait paraître son deuxième album, Objectif : Thunes, sur des plates-formes de téléchargement payant. À la suite de son succès en ligne, le groupe signe avec le label Listenable Records afin d’assurer la distribution de l’album en format CD en mars 2008. En 2009, ils tournent dans This is Ultra Vomit, un court métrage prenant la forme d’un faux reportage sur un live du groupe. Le 21 décembre 2010, le groupe annonce sur sa page Facebook que la tournée Objectif : Tour (tournée de l’album Objectif : Thunes) est officiellement terminée. Le groupe annonce aussi sur un autre message, qu’après la dernière date, ils se consacreront à l’écriture d’un nouvel album. En novembre 2014, le groupe annonce sa séparation avec le bassiste Pierre Jacou, et son remplacement par Bausson. Le 28 avril 2017, le groupe publie leur troisième album, Panzer Surprise !. Clips officiels : Ultra Vomit – ÉVIER METAL : [https://youtu.be/c1kNwDfBrLY](https://youtu.be/c1kNwDfBrLY) Ultra Vomit – KAMMTHAAR : [https://youtu.be/NLPyySN9Czw](https://youtu.be/NLPyySN9Czw) Créé en 2013, Not Scientists est un groupe formé autour de membres de UncommonMenFromMars et No Guts No Glory, deux références de la scène punk Française qui n’ont cessé de parcourir le globe depuis de nombreuses années. Tendu, mais aussi mélodique et sophistiqué, leur Punk rock rappelle des groupes aussi differents que Buzzcocks, The Thermals, Hot Water Music, ou encore Superchunk… Un premier EP mixé au Sound Art Studio à Puerto Rico par Jamie McMann (Dead to me, NOFX, Swingin’ Utters… ) et intitulé “Leave Stickers On Our Graves” sort en Février 2014 chez Delete Your Favorite Records. S’en suit en Septembre 2014, un 45t 3 titres qui accompagne une tournée Européenne avec The Copyrights (US). Durant cette première année, le groupe aligne 101 dates visitant ainsi 11 pays en Europe et en Amérique du nord.

