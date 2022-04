Ultra Vomit Halle Verriere Meisenthal Catégories d’évènement: Meisenthal

Tu es un jeune cadre dynamique qui travaille 23h43 par jour pour un salaire qu’il n’a plus le temps de dépenser ? Tu es un chômeur tellement invétéré que tu as peur de devenir un pauvre invertébré ? Tu es un mec peinard ? Alors Ultra Vomit est fait pour toi ! Alliant la puissance de la musique métal avec l’hilarisme (ou bien la marranture au choix) décapant du plus talentueux des comiques, Ultra Vomit est un groupuscule comme il n’en existe qu’un. Ultra Vomit est un groupe unique. Retrouvez le concert le 14 mai à la Halle Verrière ! TARIFS hors frais de location Prévente : 23€ Soir : 26€ Tarifs réduits (étudiants, -20 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteur de la carte de fidélité) : 20€ -14 ans accompagnés d’un adulte payant, : 15€ information et réservation sur [https://halle-verriere.fr/evenement/ultra-vomit/](https://halle-verriere.fr/evenement/ultra-vomit/) Facebook : [https://www.facebook.com/events/415448183707887](https://www.facebook.com/events/415448183707887) Mise à disposition et vente de casque antibruit pour enfant sur place. La Halle Verrière a le plaisir de vous accueillir pour le concert d’Ultra Vomit qui aura lieu le 14 mai. Ouverture des portes à 20h. Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal Moselle

