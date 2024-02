ULTRA VOMIT CRISIX L’OASIS Le Mans, samedi 12 octobre 2024.

Ultra Vomit vous a manqué ? Peut-être pas mais ils vont revenir quand même !Ils préparent un album toujours plus incroyable et une nouvelle tournée en prime, 2024 sera le grand retour d’Ultra Vomit ! Tout cela promet du très bon, alors, ne traine pas trop à acheter ta place pour cette tournée de sortie d’album…. ça risque de partir très vite!Crisix, originaire de Barcelone, est l’un des jeunes groupes les plus assidus de la scène musicale. Leurs performances live extraordinaires et leur message positif les ont amenés à se produire à des centaines de reprises dans le monde ! Ils sont de retour avec leur dernière sortie. Un chef-d’œuvre de trash fait main qui montre Crisix dans sa meilleure forme, combinant les caractéristiques qu’ils ont inventé par eux-mêmes avec le métal traditionnel et le trash.

Tarif : 31.20 – 31.20 euros.

Début : 2024-10-12 à 20:00

L’OASIS AVENUE FELIX GENESLAY 72000 Le Mans 72