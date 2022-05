ULTRA TRAIL TOUR DE NANCY Champigneulles Champigneulles Catégories d’évènement: Champigneulles

Meurthe-et-Moselle

ULTRA TRAIL TOUR DE NANCY Complexe sportif de Bellefontaine 15 Rue de Roncevaux Champigneulles

2022-06-04 04:00:00 – 2022-06-05 17:00:00

Champigneulles Meurthe-et-Moselle

Champigneulles Meurthe-et-Moselle Champigneulles Les 4 et 5 juin 2022, l’Ultra Trail du Tour de Nancy verra naître sa première édition !

Venez pour y participer pour courir ou pour intégrer l’équipe de bénévoles !

9 épreuves sont organisées au départ du complexe sportif de Bellefontaine à Champigneulles :

2 ultra trails : dont 1 au départ de la place Stan

4 trails dont 1 format découverte

2 courses jeunes

1 marche avec la visite de la Batterie de l’Eperon

Inscriptions et renseignements : https://uttn.fr/

Nous cherchons des bénévoles pour vivre l’aventure du côté organisation : https://uttn.fr/benevoles/ Accueil Complexe sportif de Bellefontaine 15 Rue de Roncevaux Champigneulles

