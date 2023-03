Ultra-Trail des Païens Sélestat Catégories d’Évènement: 67600

67600 Ce format de 100 kilomètres partira d’Orschwiller, fief du château du Haut-Koenigsbourg. Après un passage dans les sentiers viticoles, vous atteindrez rapidement la petite ville fortifiée de Saint-Hippolyte. De là, vous attaquerez l’ascension vers le manoir du Schaentzel. Vous quitterez ensuite le département du Haut-Rhin au moment de pénétrer dans l’enceinte du Haut-Koenigsbourg qui marquera le début de votre chevauchée à travers une vingtaine de châteaux. Vous alternerez ensuite entre les villages typiques avec maisons à colombages, le vignoble alsacien et les massifs boisés abritant les châteaux du Moyen Âge. La fin du parcours emprunte les mêmes sentiers que ceux du 50K, vous faisant découvrir le Mont Sainte-Odile et son mur païen ainsi que l’atmosphère celtique du secteur de l’Heidenkopf. Dans les derniers kilomètres, vous traverserez la ville romane de Rosheim avant de franchir la ligne d’arrivée sur les remparts d’Obernai. Départ à 07h, passages prévus au Haut-Koenigsbourg, au château de Kintzheim, à Châtenois et au château de l’Ortenbourg entre 07h54 et 11h44. Ultra-Trail des Païens au départ d’Orschwiller avec des passages au Haut-Koenigsbourg, au château de Kintzheim, à Châtenois et à la ruine de l’Ortenbourg Sélestat

