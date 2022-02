Ultra Trail des Monts d’Arrée – 2ème édition Huelgoat, 26 juin 2022, Huelgoat.

Ultra Trail des Monts d’Arrée – 2ème édition Huelgoat

2022-06-26 – 2022-06-26

Huelgoat Finistère

La 2ème édition de L’UTMA aura lieu le Dimanche 26 juin 2022 à Huelgoat

2 parcours :

Le Trail des Crêtes : 47KMS 1100 D+ (course en ligne)

Départ 8h à Commana- arrivée Huelgoat

Des navettes seront mises en place pour rapatrié les coureurs après leur course.

L’UTMA : 90KMS 2000 D+

Départ 6h30 à Huelgoat

Les inscriptions sont ouvertes sur le site NEXTRUN.

2022 sera seulement la deuxième édition d’une course qui souhaite devenir une étape incontournable de la vie sportive du Finistère. Cette aventure, nous l’avons rêvée et bâtie pour les coureurs, avec pour objectif de leur faire découvrir les paysages uniques des Monts d’Arrée, tout en respectant leur beauté et leur fragilité. Elle a pu voir le jour grâce à l’implication incroyable de nos généreux bénévoles et des associations locales. Nous voulons aussi qu’elle soit l’occasion pour les coureurs et leurs accompagnateurs de passer une journée ou un week-end inoubliables dans ce territoire magique de la Bretagne intérieure.

L’UTMA 2022 reversera une partie de ses bénéfices à l’association « Les ptits doudous de Brest même » située au CHU Morvan de Brest.

Toutes les infos sont sur le site NEXTRUN ou sur notre page Facebook « ULTRA TRAIL DES MONTS D’ARRÉE » et instagram « utma29 ».

utma.bzh@gmail.com +33 6 86 42 05 44

Huelgoat

dernière mise à jour : 2022-02-15 par