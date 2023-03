Ultra Trail de Pons Esplanade du Château Pons Pons Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

2023-09-23 – 2023-09-24

Esplanade du Château Donjon de Pons

Charente-Maritime Pons EUR 5.7 97.5 Utra Trail de Pons vous propose les 23 et 24 septembre un superbe

Trail. Mais pas seulement avec randonnées commentées et courses pédestres ultratraildepons@gmail.com +33 6 09 40 18 74 https://www.facebook.com/profile.php?id=100088232542487 Esplanade du Château Donjon de Pons Pons

