Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine Saint-M’Hervé 8ème édition. Sport de pleine nature.

Après deux années de sommeil forcé, l’Ultra Tour du Pays de Vitré fait son retour. Le comité d’organisation a fixé la date de son épreuve au Dimanche 5 juin 2022

20€ par coureur, date limite d’inscription le 1er juin. +33 2 99 74 52 61 http://www.vitrecommunaute.org/ultratour.html 8ème édition. Sport de pleine nature.

