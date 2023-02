Ultra Tour du Pays de Vitré – 11ème édition Lieu-dit La Petite Ville Cuite, 4 juin 2023, Saint-M'Hervé MAISON ACCUEIL BRETAGNE Saint-M'Hervé.

Ultra Tour du Pays de Vitré – 11ème édition

Base de Loisirs de la Haute Vilaine Lieu-dit La Petite Ville Cuite Saint-M'Hervé Ille-et-Vilaine

2023-06-04 10:00:00 – 2023-06-04 18:00:00

Lieu-dit La Petite Ville Cuite Base de Loisirs de la Haute Vilaine

Saint-M’Hervé

Ille-et-Vilaine

Saint-M’Hervé

L’Ultra Tour du Pays de Vitré fait son retour et vous fera découvrir les trois plans d’eau du Pays de Vitré que traversent la Vilaine et ses affluents, La Cantache et La Valière !

Kayak – VTT et Course à pied > 70 KM DE RELAIS > Par équipe de 3 (pour les plus aguerris) ou 5, les coureurs relient les trois barrages en empruntant les chemins de randonnée du Pays de Vitré.

Le départ s’effectue à 10h à la Base de Loisirs de la Haute Vilaine à Saint M’Hervé.

5 km de kayak, 17?km de course à pied, 30?km à VTT, 13?km de run and bike et à nouveau 5?km de course à pied et un record à battre : 3h54 !

La journée se terminera dans la convivialité autour d’un repas offert à tous les participants.

Nouveauté 2023 : UTPV Jeunes le samedi 3 juin (en duo avec les collégiens) 5€/coureur.

/! date limite d’inscription le 15 mai /!

+33 2 99 74 52 61 http://www.vitrecommunaute.org/

Lieu-dit La Petite Ville Cuite Base de Loisirs de la Haute Vilaine Saint-M’Hervé

