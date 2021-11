Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion Ultra Tour des Côtes d’Armor Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Ultra Tour des Côtes d’Armor Lannion, 13 février 2022, Lannion. Ultra Tour des Côtes d’Armor Salle des Ursulines Place des Ursulines Lannion

2022-02-13 07:00:00 – 2022-02-13 21:30:00 Salle des Ursulines Place des Ursulines

Lannion Côtes d’Armor Trail au départ de Lannion qui rejoint Perros-Guirec et la Côte de Granit Rose. Puis empreinte le chemin des douaniers, le fameux GR34 en passant par Trégastel, Landrellec, l’Ile Grande, et Trébeurden avant de revenir par le Léguer sur Lannion.

5 distances :

– UTCA 90km en solo ou trio,

– Trail 60km en solo ou duo,

– Trail 32km,

– Trail CMB 20km,

– Trail Girly 10km.

Ainsi qu’une marche nordique de 17,5km.

Un beau trail pour découvrir toute la Côte de Granit Rose. ultratour22@gmail.com +33 6 23 02 18 15 http://www.utca.bzh/ Trail au départ de Lannion qui rejoint Perros-Guirec et la Côte de Granit Rose. Puis empreinte le chemin des douaniers, le fameux GR34 en passant par Trégastel, Landrellec, l’Ile Grande, et Trébeurden avant de revenir par le Léguer sur Lannion.

5 distances :

– UTCA 90km en solo ou trio,

– Trail 60km en solo ou duo,

– Trail 32km,

– Trail CMB 20km,

– Trail Girly 10km.

Ainsi qu’une marche nordique de 17,5km.

Un beau trail pour découvrir toute la Côte de Granit Rose. Salle des Ursulines Place des Ursulines Lannion

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Salle des Ursulines Place des Ursulines Ville Lannion lieuville Salle des Ursulines Place des Ursulines Lannion