Gérardmer Gérardmer Gérardmer, Vosges ULTRA MONTEE DU TETRAS Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Vosges

ULTRA MONTEE DU TETRAS Gérardmer, 27 août 2021, Gérardmer. ULTRA MONTEE DU TETRAS 2021-08-27 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-27 19:00:00 19:00:00 Station de ski alpin “Mauselaine” 243 Chemin de la Rayée

Gérardmer Vosges Gérardmer Une course peu ordinaire, le KM vertical, c’est 1000m de dénivelé positif de course à pied à gravir en 3 montées successives (descente en télésiège) soit 3,6km de distance totale. Barbecue inclus dans le prix d’inscription. altitudegerardmer@gmail.com +33 3 29 63 13 46 SDT dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu Gérardmer Adresse Station de ski alpin "Mauselaine" 243 Chemin de la Rayée Ville Gérardmer lieuville 48.06107#6.89718