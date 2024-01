Ultra Light Blazer Jazz & Rap Place Saint-Pierre Mâcon, samedi 2 mars 2024.

Jazz rap ? Jazz classe. Ultra Light Blazer n’est pas du genre à retourner sa veste. Le combo sait habiller son groove avec la même aisance qu’un Saint-Laurent sur les pistes de danse du Palace. Radical et imparable. Ce jazz danse, ce jazz rappe et ce jazz rebondit. De Steve Coleman à The Roots ou Lauryn Hill. Mais le quintet a sa patte. La musique d’Ultra Light Blazer est précise et ciselée, drivée par le flow d’Edash, musclée par le soft power du jeu de Jonas Muel. Le MC et le saxophoniste soufflent sur les mêmes braises, celles d’un groove laissé loin des machines, confié aux instruments live. Plus souple, plus vivant, plus intime, paradoxalement aussi, ce jazz-rap anglophone. Edash, rappeur au flow imparable originaire du Malawi, s’est juré de n’écrire en français que lorsqu’il pourrait faire aussi bien que Brel. De là à y voir une explication de « Patience », leur dernier album, il n’y a qu’un rebond. À exécuter les deux pieds joints.

Formation réduite de Light Blazer, Ultra Light Blazer est né de la volonté de Jonas Muel (saxophoniste, compositeur) et Edash Quata (MC, Textes) d’aller le plus loin possible dans leur collaboration, de tenter d’unir au plus juste le rap à la musique.

Les textes se lient aux mélodies et métriques, et la musique s’imbrique au flow.

Avec pour modèles, Steve Coleman, Omar Sosa, Quite Sane qui ont intégré le rap à leur musique, Ultra Light Blazer cherche par le dialogue soliste/MC à tendre vers un son unique. Dialogue auquel répond comme un écho, l’échange tonique de Julien Sérié à la batterie, Mathieu Debordes aux claviers et Guillaume Marin à la basse.

Edash Quata MC, paroles, Jonas Muel saxophone, composition, Guillaume Marin basse, Mathieu, Debordes claviers, Julien Sérié batterie.

Album « Patience » révélation Jazz Magazine

