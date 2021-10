ULTRA LIGHT BLAZER + DJ AMR / Sud des Alpes, 10 décembre 2021, Genève.

ULTRA LIGHT BLAZER + DJ

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 10 décembre à 20:30

Ultra Light Blazer, est née de la volonté de Jonas Muel et Edash Quata d’aller plus loin dans leur collaboration, de tenter d’unir au plus juste le rap à la musique vivante. Les textes se lient aux mélodies et métriques, et la musique s’imbrique au flow. Avec pour modèles, Steve Coleman, Omar Sosa, Quite Sane qui ont intégré le rap à leur musique, Ultra Light Blazer cherche par le dialogue soliste/MC à tendre vers un son unique. Dialogue auquel répond comme un écho, l’échange tonique de Julien Sérié à la batterie, Mathieu Debordes aux claviers, et Guillaume marin à la basse. Le concert sera suivi par un DJ Edash Quata, textes, M.C. Julien Sérié, batterie Mathieu Debordes, claviers Guillaume Marin, basse électrique Jonas Muel, saxophone ténor, composition

PRIX UNIQUE : 10 CHF

Saison 21-22

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T21:30:00