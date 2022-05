Ultra 01 Oyonnax Catégories d’évènement: Ain

Oyonnax

Ultra 01, 17 juin 2022, Oyonnax. Ultra 01 Stade Mathon 125 Cours de Verdun Oyonnax

2022-06-17 – 2022-06-19 Stade Mathon 125 Cours de Verdun

Oyonnax 01100 5ème Edition de l’Ultra 01, premier ultra trail de l’Ain avec 165 km et 7000 m de dénivelé positif, au cœur de la station Haut-Bugey Montagnes du Jura. A faire en solo ou en relais. Accueil Stade Mathon 125 Cours de Verdun Oyonnax

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Oyonnax Autres Lieu Oyonnax Adresse Stade Mathon 125 Cours de Verdun Ville Oyonnax lieuville Stade Mathon 125 Cours de Verdun Oyonnax Departement Ain

Oyonnax Oyonnax Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oyonnax/

Ultra 01 2022-06-17 was last modified: by Ultra 01 Oyonnax 17 juin 2022 Ain Oyonnax

Oyonnax Ain