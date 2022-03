Ultime Visite : Le parcours Céramiques Musée de l’hôtel Sandelin Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Musée de l'hôtel Sandelin, le samedi 14 mai à 22:00

Découvrez à travers une présentation chronologique les origines de la faïence européenne, les influences croisées entre l’Europe et l’Asie, ainsi que les grands centres producteurs européens tels que Delft, Rouen ou Sinceny ; sans oublier les faïences et les pipes de Saint-Omer. Un véritable voyage de l’Europe à l’Asie !

Ultime visite du parcours Céramiques du musée Sandelin avant sa fermeture pendant quatre mois pour travaux avec la refonte de ses parcours de visite.

2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T23:00:00

