Ultime Visite : Le parcours art médiéval Musée de l’hôtel Sandelin Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Saint-Omer

Ultime Visite : Le parcours art médiéval Musée de l’hôtel Sandelin, 14 mai 2022, Saint-Omer. Ultime Visite : Le parcours art médiéval

Musée de l’hôtel Sandelin, le samedi 14 mai à 19:00

Témoins du riche passé de Saint-Omer à l’époque médiévale, les collections du musée illustrent à la fois les modes de combat, les grands monuments de la ville, dont certains ont disparu, et les arts au nord de l’Europe du 10e au 16e siècle. Venez admirer des chefs-d’œuvre et l’une des collections les plus importantes de France !

Sur réservation

Ultime visite du parcours Art médiéval du musée Sandelin avant sa fermeture pendant quatre mois pour travaux avec la refonte de ses parcours de visite. Musée de l’hôtel Sandelin 14 rue Carnot 62500 Saint Omer Saint-Omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pas-de-Calais, Saint-Omer Autres Lieu Musée de l'hôtel Sandelin Adresse 14 rue Carnot 62500 Saint Omer Ville Saint-Omer lieuville Musée de l'hôtel Sandelin Saint-Omer Departement Pas-de-Calais

Musée de l'hôtel Sandelin Saint-Omer Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-omer/

Ultime Visite : Le parcours art médiéval Musée de l’hôtel Sandelin 2022-05-14 was last modified: by Ultime Visite : Le parcours art médiéval Musée de l’hôtel Sandelin Musée de l'hôtel Sandelin 14 mai 2022 Musée de l'hôtel Sandelin Saint-Omer Saint-Omer

Saint-Omer Pas-de-Calais