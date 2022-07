Ultimate Frisbee Challenge Soorts-Hossegor, 15 juillet 2022, Soorts-Hossegor.

Ultimate Frisbee Challenge

2022-07-15 15:00:00 – 2022-07-15 02:00:00

Les Michs & Diskettes présentent le 15 Juillet un tournoi d’Ultimate Frisbee au stade municipal d’Hossegor.

La soirée continue de 22h à 02h au Black Lion- The Player’s Hossegor.

Au programme:

– Rendez-vous au stade : 14h

– Début du tournoi : 15h

– DJ set avec La Micherie et ouverture buvette au stade : 18h

– Fin de l’événement au stade : 22h

– After au Black Lion avec La Micherie et Tuk (Godsoul) : 22h à 2h

Montez vos teams, ou inscrivez vous en pick up player et rejoignez-nous en cliquant sur le lien suivant :

https://forms.gle/ij8UAwi2FY36KqAK8

