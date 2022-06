Ultimate Frisbee avec l’association « Donibane Ultimate Frisbee »

2022-09-12 19:00:00 – 2022-09-12 21:00:00

Nous vous proposons de venir vous initier à cette activité avec nous sur la plage de Saint Jean de Luz entre les terrains de volley et la digue du phare. C’est gratuit et tout le monde peut venir à partir de 15 ans ! À très bientôt sur la plage ! Lundi et mercredi de 19h à 21h et samedi de 9h30 à 11h30 sur la Grande Plage face à la rue de l’Infante. L’ultimate est un sport collectif utilisant un disque opposant deux équipes de cinq à sept joueurs. L’objectif est de marquer des points en progressant sur le terrain par des passes successives vers la zone d’en-but adverse et d’y rattraper le disque.

