Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Le samedi 21 de 13h à 17h30 et le dimanche 22 mai de 9h à 11, le Club Ultimate Béarn accueille sur les terrains de rugby du Cami Salié la phase retour des championnats de France d’ultimate.

Le samedi 21 de 13h à 17h30 et le dimanche 22 mai de 9h à 11, le Club Ultimate Béarn accueille sur les terrains de rugby du Cami Salié la phase retour des championnats de France d'ultimate.

L'accès est libre. Club Ultimate Béarn vous invite également à participer aux entraînements le jeudi soir sur ces mêmes terrains à partir de 19h.

