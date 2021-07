Bègles Bègles plage Bègles, Gironde ULTIMATE Bègles plage Bègles

du lundi 5 juillet au lundi 23 août à Bègles plage

L’Ultimate est un sport d’équipe où le disque volant remplace un ballon. Sur un terrain aux dimensions proches de celle d’un terrain de foot, les équipes marquent des points quand ils attrapent le disque volant dans la zone d’en-but.

GRATUIT – Inscriptions sur place

Un sport qui pourrait ressembler au rugby mais qui se joue sans ballon, sans contacts et sans poteau Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T18:00:00 2021-07-05T19:00:00;2021-07-12T18:00:00 2021-07-12T19:00:00;2021-07-19T18:00:00 2021-07-19T19:00:00;2021-07-26T18:00:00 2021-07-26T19:00:00;2021-08-23T18:00:00 2021-08-23T19:00:00

