Battle de Hip Hop Freestyle sur la plus haute terrasse de la capitale ! ULTIMATE BATTLE RIVALSKOOL 2021 Le Battle Rivalskool est une compétition internationale de danse Hip-Hop Freestyle ! Pour cette 10e Édition Anniversaire du Rivalskool, la Tour Montparnasse nous ouvre son rooftop ! Battles au “sommet” et célébrations à ciel ouvert sont annoncés ! L’essentiel de l’édition 2021 : Samedi 9 & Dimanche 10 Octobre 2021 : deux jours de battles, jams, shows, cadeaux, célébrations …

5 Catégories : 1 VS 1 Freestyle Femme | 1 VS 1 Freestyle Homme | 2 VS 2 Hip Hop | 3 VS 3 Team | Line Up Battle

5 Juges internationaux !

Plus de 10 pays représentés ! Entrez dans l'univers du Rivalskool ! Artistes, danseurs, amateurs de culture urbaine ou encore visiteurs curieux, vous êtes les bienvenus ! Venez découvrir et apprécier le Hip-Hop Freestyle comme vous l'avez rarement vu, au sommet de la Tour Montparnasse ! Au programme : panorama, musique, improvisation, créativité, musicalité et énergie.

4, 6, 12, 13 : Montparnasse – Bienvenüe (97m) 6 : Edgar Quinet (397m)

Contact :Association Rivalskool contact@rivalskool.fr https://www.rivalskool.com/ https://fr-fr.facebook.com/REALBATTLERIVALSKOOL/

Tour Montparnasse- 56 Eme Adresse 33, Avenue Du Maine Ville Paris