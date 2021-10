Collonges-la-RougeCollonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge, Corrèze Ultima Verba – Projection et Rencontre au Maraîcher Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Collonges-la-RougeCollonges-la-Rouge Catégories d’évènement: Collonges-la-Rouge

Ultima Verba – Projection et Rencontre au Maraîcher 2021-10-07 21:00:00 21:00:00 – 2021-10-07

Projection du film Ultima Verba, de Marine Blanken et Eric Prémel.

Rencontres avec Gérard Gartner, habitant de Collonges, champion de France de boxe, sculpteur et écrivain.

