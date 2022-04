Ukulélé in Marseille, festival “La voie est belle” Maison Des Sports Bonnefon Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Ukulélé in Marseille, festival “La voie est belle” Maison Des Sports Bonnefon, 2 avril 2022, Marseille. Ukulélé in Marseille, festival “La voie est belle”

Maison Des Sports Bonnefon, le samedi 2 avril à 11:00

Inauguration en Musique du festival “La voie est belle”, organisé par la Mairie des 6-8e arrondissements de Marseille. Le festival “La voie est belle ” a pour but de réinventer les usages de l’espace public, de la végétalisation des rues aux mobilités douces. Un bel événement printanier, que Ukulélé in Marseille a l’honneur d’inaugurer ! ♫♫♫ Maison Des Sports Bonnefon Avenue de Hambourg 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Maison Des Sports Bonnefon Adresse Avenue de Hambourg 13008 Marseille Ville Marseille lieuville Maison Des Sports Bonnefon Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Maison Des Sports Bonnefon Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Ukulélé in Marseille, festival “La voie est belle” Maison Des Sports Bonnefon 2022-04-02 was last modified: by Ukulélé in Marseille, festival “La voie est belle” Maison Des Sports Bonnefon Maison Des Sports Bonnefon 2 avril 2022 Maison Des Sports Bonnefon Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône