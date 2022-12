Ukulélé-Club 71 fête ses 10 ans Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon Catégories d’évènement: Charnay-lès-Mâcon

Saône-et-Loire

Ukulélé-Club 71 fête ses 10 ans Charnay-lès-Mâcon, 13 janvier 2023, Charnay-lès-Mâcon . Ukulélé-Club 71 fête ses 10 ans Rue de la Verchère Salle du Vieux Temple Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire Salle du Vieux Temple Rue de la Verchère

2023-01-13 – 2023-01-14

Salle du Vieux Temple Rue de la Verchère

Charnay-lès-Mâcon

Saône-et-Loire EUR Cela fait 10 ans que les 4 du Club arpentent les routes de Saône-et-Loire, chantant tour à tour Renaud, Brel, des chansons engagées ou leurs compositions. Cette fois-ci c’est à leur maître qu’ils rendent hommage : Brassens. Et pour marquer cet anniversaire ils ont eu envie d’inviter des amis.

Vend 13 janvier : ELLO PAPILLON nous présentera les titres de son nouveau CD « A rebours », des chansons engagées (féminicide, pesticides) mais abordera aussi des thèmes plus légers. Multi instrumentiste, elle passera des claviers à la guitare ou aux percussions et sa voix envoûtante vous séduira à coup sûr. Cerise sur le gâteau, elle sera accompagnée par la talentueuse violoncelliste Annabelle Rogelet.

Sam 14 janvier : Nicolas PALLOT chante « Renaud, comme un enfant perdu ». Un piano, une voix, des mélodies, des mots. L’envie de plonger dans cette œuvre si belle mais aussi de comprendre la vie

incroyable et les fêlures de ce merveilleux artiste. A travers un florilège de chansons entrecoupées de quelques textes, nous plongerons avec délicatesse dans cet univers qui a marquétoute une génération. Au piano, il y aura l’incontournable virtuose Olivier Colas. le.cric@laposte.net +33 3 85 50 92 82 http://ukuleleclub71.blogspot.com/ Salle du Vieux Temple Rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon

dernière mise à jour : 2022-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Charnay-lès-Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Charnay-lès-Mâcon Adresse Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire Salle du Vieux Temple Rue de la Verchère Ville Charnay-lès-Mâcon lieuville Salle du Vieux Temple Rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Departement Saône-et-Loire

Ukulélé-Club 71 fête ses 10 ans Charnay-lès-Mâcon 2023-01-13 was last modified: by Ukulélé-Club 71 fête ses 10 ans Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon 13 janvier 2023 Charnay-lès-Mâcon Rue de la Verchère Salle du Vieux Temple Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire