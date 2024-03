Ukulélé bébé 3 mois-4 ans Le Lion de Saint Marc Orléans, dimanche 19 mai 2024.

Ukulélé bébé 3 mois-4 ans Partage musical en famille au son du ukulélé Dimanche 19 mai, 09h45 Le Lion de Saint Marc Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-19T09:45:00+02:00 – 2024-05-19T10:30:00+02:00

Fin : 2024-05-19T09:45:00+02:00 – 2024-05-19T10:30:00+02:00

Profitez d’un doux moment à la fois tendre et complice, avec votre tout.e-petit.e au son du ukulélé et sur le thème du printemps : chansons, rythmes, comptines, berceuses et jeux de doigts.

Dans une ambiance chaleureuse et cocooning, cet atelier est adapté aux bébés dès 3 mois, et aux enfants jusqu’à 4 ans qui prendront plaisir à participer à ce joyeux partage musical en famille !

N’hésitez pas à partager l’info autour de vous et à venir en famille ou entre ami.e.s

———

️ Dimanche 19 mai à 9h45

Orléans, quartier Saint-Marc (parking voiture + vélo)

Tarifs (paiement à la réservation) : 15€ par duo parent-enfant

+10€ par adulte supplémentaire

+5€ par enfant supplémentaire

➡️ Prochain rdv dimanche 23 juin

Le Lion de Saint Marc 1 rue du pressoir neuf 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfek2RmoAH0aF36bNKQHe2eTNvsMD9qLepUh6Q63wKdLB94Ag/viewform »}]

musique famille