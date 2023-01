Ukraine(s) Marseille 2e Arrondissement, 10 février 2023, Marseille 2e Arrondissement .

2023-02-10 – 2023-04-15

« Stand with Ukraine », mis en place par le réseau Diagonal en partenariat avec le ministère de la Culture et l’Institut français, est un programme de soutien à l’Ukraine à travers des expositions et des évènements organisés avec des artistes, photographes et opérateurs culturels ukrainiens.



Dans ce contexte, le Centre Photographique Marseille présente Ukraine(S), une exposition réunissant 3 projets initialement prévus pour le festival Odesa Photo days en Ukraine et co-commissariée par Kateryna Radchenko, fondatrice et directrice du festival.



Ces trois propositions explorent la mémoire des images sur un territoire qui était, avant même l’invasion de 2022, en proie à des déstabilisations politiques et en lutte pour la liberté dans certaines de ses régions. Ces projets artistiques révèlent l’importance de la documentation et de la préservation d’une mémoire d’un pays dont l’indépendance récente marquait déjà un contexte particulier.



Body as a propaganda aborde la place du corps comme marqueur d’un processus social et culturel et comme instrument politique tant de résistance que de propagande.

Ukraine, la vie d’avant présente des photographies des 6 dernières années avec la conscience que notre regard est celui d’un présent où « chaque personne, chaque endroit sur ces photos a été touché d’une manière ou d’une autre.[…] Les lieux ont changé à jamais ».

Female est un projet vidéo regroupant de nombreuses artistes. Il a pour objectif de donner la parole aux femmes en montrant leur pratique photographique pour tracer l’évolution de la photographie contemporaine en Ukraine.



Cette exposition est réalisée en collaboration avec Kateryna Radchenko, fondatrice et directrice du festival Odesa Photo Days, dans le cadre de “Stand with Ukraine”, un programme de soutien à la scène photographique ukrainienne initié et mis en oeuvre par le réseau Diagonal avec le soutien du ministère de la Culture, de l’Institut français, de l’ADAGP et de la SAIF.



Autour de l’exposition

Rencontre en présence des artistes et de la commissaire

Au Centre Photographique Marseille, le samedi 11 février de 17h à 19h.

Rencontre-discussion avec les artistes Sasha Kurmaz, Mikhail Palinchak, Oksana Parafeniuk, et la commissaire Kateryna Radchenko

