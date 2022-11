Ukraine : une guerre en Europe au XXIe siècle Europa Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Ukraine : une guerre en Europe au XXIe siècle Europa Nantes, 22 novembre 2022, Nantes.

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : oui Inscriptions : https://forms.gle/VkTqSVSs1CiWTPDA6 Tout public Ukraine : une guerre en Europe au XXIe siècle. Comment comprendre cette guerre ? Les intervenants nous éclaireront sur le « poids du passé » mais aussi sur les logiques d’escalades en cours depuis la dislocation de l’URSS. Nous nous interrogerons sur la guerre vue d’Ukraine, mais aussi de la Russie et des pays d’Europe centrale. Dans cette nouvelle conférence de son cycle géopolitique, la Maison de l’Europe à Nantes vous propose de plonger au cœur de l’Histoire pour mieux comprendre le conflit qui oppose aujourd’hui l’Ukraine à la Russie. Avec : – Martine Mespoulet, Professeur de sociologie émérite, Nantes université – Sylvain Dufraisse, Maître de conférences, Nantes Université Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu 0240486549 http://www.maisoneurope-nantes.eu

