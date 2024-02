Ukraine, un dessein européen Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux, jeudi 22 février 2024.

Ukraine, un dessein européen Deux ans après le déclenchement de la guerre le 24 février 2022 et en solidarité avec le peuple ukrainien, Bordeaux Métropole propose une exposition pédagogique et interactive sur l’Ukraine. 22 février 7 mars Hôtel de Bordeaux Métropole entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T12:00:00+01:00 – 2024-02-22T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-07T09:00:00+01:00 – 2024-03-07T17:00:00+01:00

L’exposition « Ukraine, un dessein européen » a pour but de faciliter la transmision de connaissance et de compréhension de l’Ukraine, son histoire et sa culture, les conséquences de la guerre et le contexte européen. Des QR codes permettent également d’approfondir les sujets et des quizz de tester ses connaissances.

Cette exposition a été réalisée dans le cadre du programme INSPIRE, mené par les Réseaux Régionaux Multi-Acteurs SO Coopération, Pays de la Loire Coopération internationale et Lianes Coopération, avec le soutien financier du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. Elle a été acquise par Bordeaux Métropole afin qu’elle puisse être présentée dans chacune des communes du territoire.

Hôtel de Bordeaux Métropole Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux cedex Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine

Ukraine Europe