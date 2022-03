Ukraine : table ronde pour décrypter la guerre ! Hôtel de Ville de Bordeaux, 11 avril 2022, Bordeaux.

Hôtel de Ville de Bordeaux, le lundi 11 avril à 18:30

Le centre [Europe Direct Bordeaux-Gironde](https://www.facebook.com/EuropeDirectBordeaux) en partenariat avec les associations de jeunes [Eurofeel](https://www.facebook.com/eurofeel.bordeaux/) et [Perspective Europe](https://perspectiveeurope.wordpress.com/) proposent une **table-ronde dédiée aux questions des jeunes sur le conflit en Ukraine** le **lundi 11 avril 2022 de 18h30 à 20h30** dans la salle de conférence de l**’Hôtel de ville de Bordeaux** (Hôtel de ville – Palais Rohan – Place Pey Berland – 33000 Bordeaux – Arrêt tram Hôtel de Ville). Cette table ronde aura pour objectif d’offrir un éclairage sur les causes et conséquences du conflit, les effets des sanctions économiques européennes, les enjeux militaires, stratégiques, politiques et humanitaires et de répondre aux questions posées par les jeunes. Les intervenants présents : * Mme Adina REVOL, Porte-parole de la Représentation de la Commission européenne en France. * Mme Caroline DUFY, Maître de conférences de l’IEP de Bordeaux. * M Hugo FLAVIER, Maître de conférences en droit public à l’Université de Bordeaux. * M Adrien SCHU, Maître de conférences en science politique à l’Université de Bordeaux et membre de l’Association pour les études sur la guerre et la stratégie. Pour plus d’infos et s’inscrire : * Lucia CAFARO, Responsable centre Europe Direct Bordeaux-Gironde | [lucia.cafaro@crijna.fr](mailto:lucia.cafaro@crijna.fr) | [europedirectaquitaine@crijna.fr](mailto:europedirectaquitaine@crijna.fr) | 05 56 56 00 41 | 06 15 51 20 55

Gratuit sur inscription

