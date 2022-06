Ukraine Fire • Dakh Daughters Le Monfort théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ukraine Fire • Dakh Daughters Le Monfort théâtre, 14 juillet 2022, Paris. Le jeudi 14 juillet 2022

de 20h00 à 21h30

. payant Tarif A De 22 à 28€

En Partenariat avec Le Monfort – Voilà maintenant de nombreuses années que les Dakh Daughters enflamment la scène parisienne. Plusieurs fois accueillies au Monfort, figures centrales du cabaret Terabak de Kyiv, elles ont toujours offert le spectacle de leur fertile et entreprenante colère à travers une musique débridée et exutoire. Aujourd’hui, elles ont quitté – momentanément – l’Ukraine, si chère à leur cœur, pour venir porter ici un message de lutte mais aussi d’espoir. Et fidèles à leur esprit frondeur qui n’a pas pris une ride, elles délivrent l’un des spectacles les plus déjantés qu’il soit donné de voir. Avec leur look de prêtresses punk, ces multi-instrumentistes savent à peu près tout faire : de leurs très belles voix, elles passent du chant traditionnel au hip-hop, d’un rythme rumba à un rock endiablé avec une facilité déconcertante. Les titres s’enchaînent comme autant de contes philosophiques ou politiques, qui font passer par toutes les émotions, de l’introspection à la révolte. Si fin, intelligent, libérateur. Un cri brûlant pour la paix ! Distribution Direction artistique Vlad TROITSKYIDAKH DAUGHTERS Nataliia HALANEVYCH, Ruslana KHAZIPOVA, Solomiia MELNYK, Anna NIKITINA, Nataliia ZOZULavec la participation de Tetyana TROISTKA, comédienneLumières, mapping vidéo Mariia VOLKOVASon Mickael KANDELMAN et Bruno RALLE Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/ukraine-fire

Olga ZAKREVSKA

