[Ukraine] En jaune et bleu… tricotons ! Médiathèque Marin-Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’évènement: Manche

Saint-Hilaire-du-Harcouët

[Ukraine] En jaune et bleu… tricotons ! Médiathèque Marin-Marie, 2 juillet 2022, Saint-Hilaire-du-Harcouët. [Ukraine] En jaune et bleu… tricotons !

Médiathèque Marin-Marie, le samedi 2 juillet à 10:00

À partir du 18 juin, déposez dans votre médiathèque des carrés jaunes ou bleus de 15×15 cm. Le samedi 2 juillet, rendez-vous à 10h à la médiathèque Marin-Marie à Saint-Hilaire-du-Harcouët pour les assembler et constituer une fresque aux couleurs de l’Ukraine. La fresque circulera ensuite de médiathèque en médiathèque.

Gratuit.

Venez créer une fresque aux couleurs de l’Ukraine ! Médiathèque Marin-Marie 69 boulevard Gambetta à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët Autres Lieu Médiathèque Marin-Marie Adresse 69 boulevard Gambetta à Saint-Hilaire-du-Harcouët Ville Saint-Hilaire-du-Harcouët lieuville Médiathèque Marin-Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët Departement Manche

Médiathèque Marin-Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hilaire-du-harcouet/

[Ukraine] En jaune et bleu… tricotons ! Médiathèque Marin-Marie 2022-07-02 was last modified: by [Ukraine] En jaune et bleu… tricotons ! Médiathèque Marin-Marie Médiathèque Marin-Marie 2 juillet 2022 Médiathèque Marin-Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire du Harcôuêt

Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche