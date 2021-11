Ukraine brodée | Le Concert Eglise Saint Joseph, 5 décembre 2021, Roubaix.

Ukraine brodée | Le Concert

Eglise Saint Joseph, le dimanche 5 décembre à 16:00

Au son des violons et de l’accordéon, embarquez depuis Roubaix, pour un voyage musical unique et insolite en Ukraine, avec le Trio Piazzolla. Khrystyna et Benjamin Boursier violonistes à l’Orchestre National de Lille forment depuis plusieurs années, avec l’accordéoniste Bogdan Nesterenko, ce trio. En mariant les cordes à l’accordéon, le Trio Piazzolla nous fera voyager de manière inattendue en Ukraine, au cœur de sa culture, de son histoire, de ses rythmes… Au son de l’accordéon, la musique folklorique dialoguera, avec délice, avec sa grande soeur, la musique classique. Le trio Piazzolla nous emmènera à la découverte de compositeurs ukrainiens mais aussi d’oeuvres créées par des artistes d’autres origines, fortement inspirés par ces terres méconnues situées aux confins de l’Europe ; l’Ukraine ayant toujours été une grande source d’inspiration pour de nombreux artistes et compositeurs, slaves ou non. Ce concert unique en région se tiendra dans un écrin tout aussi exceptionnel : l’église Saint Joseph de Roubaix, seul monument historique classé de la ville. Nouvellement restaurée de manière remarquable et après 6 ans de travaux, l’église est à nouveau ouverte au public depuis peu. L’acoustique exceptionnelle et la décoration envoûtante des lieux accompagneront ce voyage musical inoubliable… Ouverture des portes à 14h pour découvrir l’église mais aussi les expositions “L’immigration ukrainienne dans le Nord” et “La maison des Ukrainiens de Le Cateau”, rencontrer les membres des associations Portail de l’Ukraine et Lambersart-Kaniv, vente de livres. Un événement organisé par un collectif de roubaisiens, les associations Portail de l’Ukraine, les compagnons de l’église Saint Joseph de Roubaix, Lambersart Kaniv. Avec le soutien financier et logistique du dispositif PIC (projet d’initiative citoyenne), l’office de tourisme de Roubaix et le Musée La Manufacture. Un concert en lien avec l’exposition textile Ukraine Brodée qui se tient au musée La Manufacture de Roubaix du 27 novembre 2021 au 23 janvier 2022. **AU PROGRAMME DU CONCERT :** **Dmitri Chostakovitch** (Saint Pétersbourg anc. Empire russe, auj. Russie 1906 – Moscou anc. URSS, auj. Russie 1975) Prélude – Gavotte – Elegy – Waltz – Polka. **Myroslav Skoryk** (Lviv anc Pologne, auj.Ukraine 1938 – Kyiv Ukraine 2020) Rapsodie des Carpates – Mélodie. **Antonin Dvorak** (Nelahozeves anc. Autriche Hongrie auj. Tchéquie 1841 – Prague anc. Autriche Hongrie, auj. Tchéquie 1904) Dances slaves. **Par Bodgan Nesterenko** Suite de thèmes traditionnels ukraniens, **Béla Bartok** (Nagyszentmiklos anc. Autriche Hongrie, auj Roumanie 1881 – New York USA 1945) Duo pour violon. **Pablo Sarasate** (Pampelune Espagne 1844 – Biarritz France 1908) Air Bohémien – Navarra.

8€/5€ (demandeur d’emploi, scolaire et étudiant, bénéficiaire des minimas sociaux, porteur de handicap)/ gratuit – de 10 ans

Par le Trio Piazzolla

Eglise Saint Joseph 125 rue de France Roubaix Roubaix Nord Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T16:00:00 2021-12-05T18:00:00