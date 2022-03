U’KNOW TECH NOW #1 : Dick Lorentz + Trauma + Faya + Big John Chalon-sur-Saône, 26 mars 2022, Chalon-sur-Saône.

U’KNOW TECH NOW #1 : Dick Lorentz + Trauma + Faya + Big John LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

2022-03-26 – 2022-03-27 LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

EUR 6 10 U’Know Event est une jeune association bourguignonne ayant pour ambition de diversifier la culture de sa région et de promouvoir les musiques électroniques en organisant des événements et en soutenant les artistes locaux.

U’KNOW TECH NOW #1 est un évènement à but non lucratif ayant pour but de faire monter sur scènes des artistes locaux issus du milieu de la rave afin de leur proposer une expérience professionnalisante et enrichissante. À cette occasion, U’KNOW EVENT invite la label Mad Disorder et ses artistes pour vous faire découvrir quatre Lives Électro/Techno originaux qui vous feront danser toute la soirée !

> https://bit.ly/3pmZWwE

Infos pratiques tout en bas ??

_____Dick Lorenz

< Électro-techno - Bourgogne >

Dick Lorentz est un duo Dijonnais passionne´ de synthe´tiseurs et autres boites a` rythmes analogiques, ils cre´ent le projet en 2007. Comme le personnage de David Lynch aux multiples facettes, Dick Lorentz est une synthe`se d’e´lectro dirty, de techno me´lodique et de transe progressive. Il reviennent avec un nouveau projet live toujours aussi e´lectro et analogique !!

> découvre : https://bit.ly/3tzHDGb

_____Trauma

< Électro-break techno - Bourgogne >

Trauma est un artiste appartenant a` la mouvance electro / Techno, mais pas que ! Depuis son plus jeune a^ge, il baigne dans le son dur du rock inde´ et du me´tal, et c’est a` cela que l’on reconnait son originalite´ et son empreinte sur ses sets. Originaire de bourgogne et ayant passe´ un long moment dans le sud de la France, c’est en de´couvrant les soire´es comme Gre´vin, Warpzone, Live Attack,… que son envie de cre´ation e´merge, et de´cide de s’offrir ses premie`res machines.

Depuis 2006, il e´cume les soire´es underground pour de´livrer des lives e´nergiques me´langeant les styles et influences pour faire vibrer le dancefloor!!!

>Découvre : https://bit.ly/3IvXaNm

_____Faya

< Électro hybrid - Bourgogne >

Faya compositeur franc¸ais de Techno E´lectro depuis 2016 Gra^ce a` son pe`re; passionne´ de vinyles; Faya fut berce´ depuis son plus jeune a^ge par des groupes comme Pink Floyd, Led Zeppelin ou Deep Purple. De la` naqui^t une passion, grandissante avec le temps, pour la musique psyche´delique. En 2014, il de´couvre l’univers des festivals et l’importance de chaque instrument dans un groupe. Ce qui le poussa a` approfondir ses notions musicales, de´couvrir la guitare et reproduire les cre´ations de ses artistes pre´fe´re´. Mais, tre`s vite, il compris que l’attirance e´tait plus forte pour la cre´ation de ses propres compositions. En 2015, gra^ce au Sound System « EKLETIK» ,il pe´ne`tre le mouvement de la Free Party ou` il y de´couvre le monde alternatif . C’est a` partir de la` que l’e´lectro deviens sa vrai re´ve´lation musicale. En 2016, il commence a` composer sur Ableton. En e´voluant, il rentre dans l’e´quipe des Mad Disorder en tant qu’artiste Electro / Acid / Techno / hybrid me^lant psyche´de´lisme et e´lectronique. Il fonde Crazy Foot Records en collaboration avec Bass addict records en 2021.

>Découvre : https://bit.ly/3vrGqTS

Big John

< Électro-techno - Bourgogne >

Plongé dans la musique très jeune et influencé par toutes les variantes du blues, son temps passé sur la batterie, il se rapproche de la scène alternative où il découvre l’univers techno. Marginalisé par ses synthétiseurs et son flux musical, il crée ce climat rythmé sur fond de mélodies minimalistes et de basse dynamiques, un style qui fédère tous les adeptes du genre.

> Découvre : https://bit.ly/3tjkOpJ

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78

U’Know Event est une jeune association bourguignonne ayant pour ambition de diversifier la culture de sa région et de promouvoir les musiques électroniques en organisant des événements et en soutenant les artistes locaux.

U’KNOW TECH NOW #1 est un évènement à but non lucratif ayant pour but de faire monter sur scènes des artistes locaux issus du milieu de la rave afin de leur proposer une expérience professionnalisante et enrichissante. À cette occasion, U’KNOW EVENT invite la label Mad Disorder et ses artistes pour vous faire découvrir quatre Lives Électro/Techno originaux qui vous feront danser toute la soirée !

> https://bit.ly/3pmZWwE

Infos pratiques tout en bas ??

_____Dick Lorenz

< Électro-techno - Bourgogne >

Dick Lorentz est un duo Dijonnais passionne´ de synthe´tiseurs et autres boites a` rythmes analogiques, ils cre´ent le projet en 2007. Comme le personnage de David Lynch aux multiples facettes, Dick Lorentz est une synthe`se d’e´lectro dirty, de techno me´lodique et de transe progressive. Il reviennent avec un nouveau projet live toujours aussi e´lectro et analogique !!

> découvre : https://bit.ly/3tzHDGb

_____Trauma

< Électro-break techno - Bourgogne >

Trauma est un artiste appartenant a` la mouvance electro / Techno, mais pas que ! Depuis son plus jeune a^ge, il baigne dans le son dur du rock inde´ et du me´tal, et c’est a` cela que l’on reconnait son originalite´ et son empreinte sur ses sets. Originaire de bourgogne et ayant passe´ un long moment dans le sud de la France, c’est en de´couvrant les soire´es comme Gre´vin, Warpzone, Live Attack,… que son envie de cre´ation e´merge, et de´cide de s’offrir ses premie`res machines.

Depuis 2006, il e´cume les soire´es underground pour de´livrer des lives e´nergiques me´langeant les styles et influences pour faire vibrer le dancefloor!!!

>Découvre : https://bit.ly/3IvXaNm

_____Faya

< Électro hybrid - Bourgogne >

Faya compositeur franc¸ais de Techno E´lectro depuis 2016 Gra^ce a` son pe`re; passionne´ de vinyles; Faya fut berce´ depuis son plus jeune a^ge par des groupes comme Pink Floyd, Led Zeppelin ou Deep Purple. De la` naqui^t une passion, grandissante avec le temps, pour la musique psyche´delique. En 2014, il de´couvre l’univers des festivals et l’importance de chaque instrument dans un groupe. Ce qui le poussa a` approfondir ses notions musicales, de´couvrir la guitare et reproduire les cre´ations de ses artistes pre´fe´re´. Mais, tre`s vite, il compris que l’attirance e´tait plus forte pour la cre´ation de ses propres compositions. En 2015, gra^ce au Sound System « EKLETIK» ,il pe´ne`tre le mouvement de la Free Party ou` il y de´couvre le monde alternatif . C’est a` partir de la` que l’e´lectro deviens sa vrai re´ve´lation musicale. En 2016, il commence a` composer sur Ableton. En e´voluant, il rentre dans l’e´quipe des Mad Disorder en tant qu’artiste Electro / Acid / Techno / hybrid me^lant psyche´de´lisme et e´lectronique. Il fonde Crazy Foot Records en collaboration avec Bass addict records en 2021.

>Découvre : https://bit.ly/3vrGqTS

Big John

< Électro-techno - Bourgogne >

Plongé dans la musique très jeune et influencé par toutes les variantes du blues, son temps passé sur la batterie, il se rapproche de la scène alternative où il découvre l’univers techno. Marginalisé par ses synthétiseurs et son flux musical, il crée ce climat rythmé sur fond de mélodies minimalistes et de basse dynamiques, un style qui fédère tous les adeptes du genre.

> Découvre : https://bit.ly/3tjkOpJ

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-03-01 par