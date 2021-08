Ukestock – festival Ah? 2021 Parthenay, 18 septembre 2021, Parthenay.

Ukestock – festival Ah? 2021 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-18 15:40:00 Parvis 22 Boulevard de la Meilleraye

Parthenay Deux-Sèvres

Ukestock

Street Orchestra Ukulélé Klub (La Rochelle)

Une heure de paix, de musique et… d’humour

5 groupes de ukulélé à l’affiche, un OFF, un stand de merchandising, un bar V.I.P, des vendeurs à la sauvette, un camping… donnent à ce concert des allures de festival ! Le S.O.U.K rend hommage au plus célèbre des festivals

hippies des années 60 en créant sa propre version pour la rue de ces 3 jours de paix, de musique et d’amour. Une performance pour les 5 musiciens qui joueront tous les rôles… et à tour de rôle dans les 5 groupes.

Un spectacle hybride complètement foutraque et catastrophique.

Mais qu’est-ce que ça fait du bien !

Familial – 1h10 – Gratuit

Renseignements / Réservations :

► ahsaisonetfestival.com

► 05 49 64 24 24

► resah@cc-parthenay.fr

+33 5 49 64 24 24

Martin Charpentier

dernière mise à jour : 2021-08-05 par