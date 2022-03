UK Rave – w/ PEON, Huna, Charlie 3000, Jim Casanova, Enflure, Chalk Furniture, Sang 9, Dark Eels Le Chapiteau, 8 avril 2022, Marseille.

Le Chapiteau, le vendredi 8 avril à 20:00

► 100% UK RAVE ► 20h – 04h ► Pur sound system ► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix Billetterie : [https://tinyurl.com/2p962tdf](https://tinyurl.com/2p962tdf) At first, on leur a demandé : “Parlez-vous français ?”. Then, we saw their visages like “What the heck you parle to me ?”. So we tried a “Mixez-vous UK ?” et là, they got us parfaitement. Du coup, un train from les UK is coming very soon. On board ? 10 freaking gens qui font de la musique from l’autre côté de la Manche you know. Le kind de music qui break des cous et parfois même des legs. Well, ok, most vivent today en France (they looooove Paris croissant baguette oui oui) BUT, there is un mais : they all font de la très bonne music that you’ll apprécierez beaucoup, with les sonorités pluvieuses mais amazing venant des contrées du Brexit. Allez, kiss, fish’n chips et petits pois verts fluos ! — LINE UP — ?? PEON Peon est un DJ anglo-australien qui s’est produit sur les scènes de Londres, Sydney, Berlin et Paris. Touchant à la deep house, à la techno et parfois à une electronica plus abstraite, Peon promet un voyage aux proportions épiques. [https://soundcloud.com/peon_marseille](https://soundcloud.com/peon_marseille) ?? HUNA South London based Huna cut his teeth as resident DJ at the infamous Peckham venue & record store Rye Wax; Now head of London based event series Mid Air as well as releasing records on the likes of ec2a, Blip Discs, Panel Audio & CloudCore. [https://soundcloud.com/h_u_n_a](https://soundcloud.com/h_u_n_a) ?? CHARLIE 3000 Absorbée par la musique électronique depuis des années via la rédaction en chef web de Trax Magazine ou plus récemment grâce à sa résidence hebdomadaire chez Rinse France, Charlie 3000 se plaît à transmettre sa passion pour le rythme à travers des selectas efficaces. Amoureuse des sonorités UK, il arrive qu’elle infuse dans ses sets jungle, breakbeat et bass un peu de dancehall, reggaeton ou de hip hop… Pourvu que ça danse. [https://soundcloud.com/charlie-3000](https://soundcloud.com/charlie-3000) JIM CASANOVA Since his single “GTI” released in 2019 under Femme Culture (Elkka, Ehua) Jim Casanova is creating a body of work drawing from hybrid hip-hop to experimental club music. [https://bfan.link/impuridade](https://bfan.link/impuridade) ?? ENFLURE Producteur parisien originaire de l’Aube, Enflure travaille aussi bien sa musique que ses visuels depuis plusieurs années. Récemment recruté par le label Amsem Records, il se fait repérer avec les clips de “Music For Everybody” et “Burning Out” qu’il réalise lui-même. Des productions house influencées par des sonorités venant aussi bien de l’italo que de la trance des 90’s, Enflure est un artiste à suivre de près ! [https://soundcloud.com/enflure](https://soundcloud.com/enflure) CHALK FURNITURE (Courtroom Drama x Leba) Courtroom Drama is a Brazilian-born DJ and producer based in Berlin. Known for his captivating energy while on decks, his presentations switch effortlessly from house to electro, breaks to jazz or even bass music to disco, tailoring unique club experiences for different types of crowd. In contact with electronic music since 2017, Courtroom Drama released in early 2020 his debut single “Whimsical Thoughts”, available on all streaming platforms. Leba is a brazilian Dj based in Germany. Always interested in the complexity of music, Leonardo Marim or Leba began to delve into the electronic scene in 2017. His influences are present in House Music, Minimal and recently navigating through UK Garage. Always bringing elements of these musical aspects to his presentations. [https://soundcloud.com/chalkfurniture](https://soundcloud.com/chalkfurniture) SANG 9 Mécano couvert d’huile de vidange made in UK en terre phocéenne, Sang 9 sort de son garage wobble, breaks et autres dub sirens au travers de dubplates bien graissées tout droit venues d’outre manche. Résident de la radio écossaise NWR et sur les ondes FM de Radio Grenouille, il amène de fil en aiguille des impulsions 2 Step, Dubstep, Jungle, Grime et Expe dans des sets pilotés par les subs. [https://soundcloud.com/sangneuf](https://soundcloud.com/sangneuf) ?? DARK EELS (Allan Glegoly b2b Ron Obvious b2b Alex Batchelor) Down at the bottom of the Thames, in the shadow of BigBen where the tide gets wavey, you’ll find Dark Eels carving around making deep grooves in a moonlit muck. [https://soundcloud.com/…/ron-obvious-live-recording](https://soundcloud.com/…/ron-obvious-live-recording)…? 20h00 : Ouverture des portes 21h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/2p962tdf](https://tinyurl.com/2p962tdf) AVANT 22H : 6e + frais de loc APRES 22H : 9e + frais de loc SUR PLACE : 10e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 4e (différence avec le prix du billet sur place). — INFOS PRATIQUES — ⚠ LE PASS SANITAIRE N’EST PLUS OBLIGATOIRE On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Tapas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

