Saint-Vincent des vins de Cahors UIVC Malbec Lounge Cahors, 1 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

L’Union Interprofessionnelle des vins de Cahors organise du 19 au 21 janvier 2024 la deuxième édition de la Saint-Vincent des vins de Cahors.

Au-delà de l’organisation d’un évènement festif et de nombreuses animations organisées à Cahors, la Saint Vincent des vins de Cahors contribue à affirmer le positionnement du vignoble de Cahors comme une destination incontournable pour l’œnotourisme. Cette célébration est l’occasion de rappeler le riche passé viticole de la cité, et de mettre en valeur son patrimoine humain, culturel et architectural.

Billetterie de la Saint-Vincent :

La billetterie de la Saint-Vincent ouvrira le vendredi 1er décembre.

Les places seront commercialisées dans tous les offices de tourisme de la Destination Cahors, Vallée du Lot (Cahors, Saint-Cirq-Lapopie, Puy L’Evêque, Montcuq, Lalbenque) et via le bouton « Réserver » ci-contre..

2024-01-19 fin : 2024-01-21 . 13 EUR.

UIVC Malbec Lounge

Cahors 46000 Lot Occitanie



The Union Interprofessionnelle des vins de Cahors is organizing the second edition of the Saint-Vincent des vins de Cahors from January 19 to 21, 2024.

In addition to organizing a festive event and numerous activities in Cahors, the Saint-Vincent des vins de Cahors contributes to affirming the positioning of the Cahors vineyards as an essential destination for wine tourism. This celebration is an opportunity to recall the city?s rich winegrowing past, and to highlight its human, cultural and architectural heritage.

Tickets for Saint-Vincent :

The Saint-Vincent ticket office will open on Friday, December 1.

Tickets will be sold at all Destination Cahors, Vallée du Lot tourist offices (Cahors, Saint-Cirq-Lapopie, Puy L?Evêque, Montcuq, Lalbenque) and via the « Reserve » button opposite.

La Union Interprofessionnelle des Vins de Cahors organiza la segunda edición de Saint-Vincent des Vins de Cahors del 19 al 21 de enero de 2024.

Además de organizar un evento festivo y un amplio abanico de actividades en Cahors, el Saint Vincent des vins de Cahors contribuirá a consolidar los viñedos de Cahors como destino clave del enoturismo. Esta celebración es una oportunidad para recordar el rico pasado vitivinícola de la ciudad y dar a conocer su patrimonio humano, cultural y arquitectónico.

Entradas para Saint-Vincent :

Las taquillas de Saint-Vincent abrirán el viernes 1 de diciembre.

Las entradas estarán disponibles en todas las oficinas de turismo de la zona de Cahors, Vallée du Lot (Cahors, Saint-Cirq-Lapopie, Puy L’Evêque, Montcuq, Lalbenque) y a través del botón « Reservar » situado al lado.

Die Union Interprofessionnelle des vins de Cahors organisiert vom 19. bis 21. Januar 2024 die zweite Ausgabe des Saint-Vincent des vins de Cahors.

Neben der Organisation eines festlichen Ereignisses und zahlreichen Veranstaltungen in Cahors trägt die Saint-Vincent des vins de Cahors dazu bei, die Positionierung des Weinbaugebiets Cahors als unumgängliches Ziel für den Notourismus zu bekräftigen. Die Feierlichkeiten bieten die Gelegenheit, an die reiche Weinbauvergangenheit der Stadt zu erinnern und ihr menschliches, kulturelles und architektonisches Erbe hervorzuheben.

Eintrittskarten für das Fest Saint-Vincent :

Der Kartenverkauf für die Saint-Vincent-Feier wird am Freitag, den 1. Dezember eröffnet.

Die Plätze werden in allen Fremdenverkehrsbüros der Destination Cahors, Vallée du Lot (Cahors, Saint-Cirq-Lapopie, Puy L’Evêque, Montcuq, Lalbenque) und über die nebenstehende Schaltfläche « Reservieren » vertrieben.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Cahors – Vallée du Lot