Marché nocturne Uhart-Cize Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Uhart-Cize Marché nocturne Uhart-Cize, 28 juillet 2023, Uhart-Cize. Uhart-Cize,Pyrénées-Atlantiques Producteurs de fromages : Yoann Arhets, Sandrine Bereterbide, Gaec Jauberria (Maxime-Gérard). Nouvelle vie aux meubles : Catherine Barnetche. Vin Apatia. Objets en bois Mikel Caminondo. Fabrication maison de charchuterie Joëlle Lopépé. Restauration talos..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR. Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Cheese producers: Yoann Arhets, Sandrine Bereterbide, Gaec Jauberria (Maxime-Gérard). New life for furniture: Catherine Barnetche. Apatia wine. Wooden objects Mikel Caminondo. Home-made charcuterie Joëlle Lopépé. Catering talos. Productores de queso: Yoann Arhets, Sandrine Bereterbide, Gaec Jauberria (Maxime-Gérard). Nueva vida para los muebles: Catherine Barnetche. El vino de Apatia. Objetos de madera Mikel Caminondo. Embutidos caseros Joëlle Lopépé. Catering Talos. Käseproduzenten: Yoann Arhets, Sandrine Bereterbide, Gaec Jauberria (Maxime-Gérard). Neues Leben für Möbel: Catherine Barnetche. Wein Apatia. Gegenstände aus Holz Mikel Caminondo. Eigene Herstellung von Wurstwaren Joëlle Lopépé. Restauration talos. Mise à jour le 2023-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Uhart-Cize Autres Adresse Ville Uhart-Cize Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Uhart-Cize

Marché nocturne Uhart-Cize 2023-07-28 2023-07-28 was last modified: by Marché nocturne Uhart-Cize 28 juillet 2023