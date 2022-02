Uhaina Lifeguard Challenge Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Uhaina Lifeguard Challenge Anglet, 10 juin 2022, Anglet. Uhaina Lifeguard Challenge Plage des Sables d’Or Chambre d’Amour Anglet

2022-06-10 – 2022-06-12 Plage des Sables d’Or Chambre d’Amour

Anglet Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Compétition internationale inédite de sauvetage côtier professionnel organisée par la Ville d’Anglet en collaboration avec les Guides de Bain Angloys. Compétition internationale inédite de sauvetage côtier professionnel organisée par la Ville d’Anglet en collaboration avec les Guides de Bain Angloys. +33 5 59 03 77 01 Compétition internationale inédite de sauvetage côtier professionnel organisée par la Ville d’Anglet en collaboration avec les Guides de Bain Angloys. ©RiBLANC

Plage des Sables d’Or Chambre d’Amour Anglet

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Plage des Sables d'Or Chambre d'Amour Ville Anglet lieuville Plage des Sables d'Or Chambre d'Amour Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques

Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/

Uhaina Lifeguard Challenge Anglet 2022-06-10 was last modified: by Uhaina Lifeguard Challenge Anglet Anglet 10 juin 2022 Anglet Pyrénées-Atlantiques

Anglet Pyrénées-Atlantiques