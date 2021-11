Mulhouse UHA 4.0 Haut-Rhin, Mulhouse UHA 4.0 UHA 4.0 Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

UHA 4.0 UHA 4.0, 3 décembre 2021, Mulhouse. UHA 4.0

UHA 4.0, le vendredi 3 décembre à 10:00

La formation UHA 4.0 de l’Unviersité de Mulhouse vous propose de participer à une présentation de son fonctionnement menant à l’obtention d’une Licence Professionnelle de Développeur Informatique. Découvrez également quelques projets apportés par des entreprises qui sont actuellement développés par nos étudiants de 1ère, 2ème et 3ème année.

Entrée libre

Présentation de la formation et aperçu des projets développés par les étudiants UHA 4.0 40 rue Marc Seguin 68200 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu UHA 4.0 Adresse 40 rue Marc Seguin 68200 Mulhouse Ville Mulhouse lieuville UHA 4.0 Mulhouse